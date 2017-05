Because, according to her, he’s the best cousin ever!

Best Day EverrrrπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ‘‘πŸ€žπŸ½ @champagnepapi A post shared by πŸ’•JalaahπŸ‘‘ (@hyfr_jalaah) on May 13, 2017 at 10:35pm PDT